'Il terzo in quattro giorni' Migranti. Nuovo naufragio: 114 i dispersi. Di Maio: non strumentalizzare morti, ci sono sempre stati Il nuovo dramma a largo delle coste libiche. Unhcr: sappiamo che l'imbarcazione é salpata da Garabulli un paio di giorni fa ed é affondata. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninellli intanto annuncia che il Cdm ha deliberato il decreto attraverso il quale vengono cedute 12 unità navali alla Libia. Dopo le restrizioni all'ingresso di migranti annunciate dalla Germania, l'Austria avverte: pronti a difendere i nostri confini

Un nuovo naufragio di migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dall'Unhcr al largo delle coste libiche dopo quello di domenica sera con 63 dispersi al largo di Zuara. In un tweet la sezione libica dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati parla di "un altro triste giorno in mare": 276 rifugiati e migranti sono stati fatti sbarcare a Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un'imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 risultano "ancora disperse". "Sappiamo che l'imbarcazione é salpata da Garabulli un paio di giorni fa ed é affondata", ha commentato un rappresentante dell'Unhcr contattato dall'Ansa riferendosi al naufragio di ieri e ad una località a est di Tripoli. Lo sbarco dei naufraghi é avvenuto "alla base navale di Tripoli"."I morti nel Mediterraneo ci sono sempre stati, non vanno usati per fare polemica contro il nostro governo". Così il vicepremier Luigi Di Maio ad Agorà su Rai 3. "I salvataggi", che per il ministro del Lavoro sono da "differenziare dai traghettamenti", l'Italia "continua a farli" ma "è più sano che li faccia la Libia sulle sue coste. Per questo forniremo nuove motovedette alla Guardia Costiera libica", ha spiegato Di Maio."Salvare piu' vite umane e scoraggiare la partenza dei barconi della morte. E' concreto lo sforzo che la Guardia Costiera e il mio ministero stanno facendo per consentire alla Libia di presidiare meglio la propria area di mare Sar e per rendere piu' efficiente il Centro di coordinamento dei soccorsi di Tripoli". Cosi' il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, commenta la deliberazione da parte del Cdm odierno del decreto legge attraverso il quale vengono cedute 12 unita' navali alla Libia."Con questo provvedimento diamo sostanza a rapporti di partenariato che risalgono al 2008 e che peraltro sono stati rinnovati l'anno scorso. Il dicastero che guido, attraverso le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, ci mette fino a 10 motovedette, piu' il training al personale per il loro utilizzo. Stiamo parlando di un impegno economico che sfiora gli 1,5 milioni, a fronte di un costo complessivo del provvedimento pari a circa 2,5 milioni. Dunque, il nostro e' un apporto fondamentale", aggiunge Toninelli."Siamo consapevoli che questo non può bastare e che bisogna lavorare per stabilizzare lo scenario, rafforzare lo stato di diritto e la tutela della dignita' delle persone sul suolo del nascente stato libico. Ecco perche' stiamo via via intensificando la cooperazione con organizzazioni come l'Unhcr e l'Oim, che sono presenti a Tripoli. In attesa che l'Europa si faccia carico in modo solidale del fenomeno migrazioni - conclude Toninelli - il governo italiano e questo ministero lavorano in modo fattivo per debellare i naufragi di migranti in mezzo al Mediterraneo".Puntuale e' arrivata la reazione del'Austria all'accordo raggiunto nella notte a Berlino, un accordo che salva il governo di Grosse Koalition, ma inaugura restrizioni all'ingresso dei migranti in Germania. II governo austriaco ha dichiarato di essere "pronto a prendere misure per proteggere" i suoi confini, prevedendo evidentemente l'afflusso dei profughi respinti ai confini tedeschi: se l'accordo raggiunto la scorsa notte e' convalidato dal governo tedesco, "dovremo adottare misure per evitare svantaggi per l'Austria e la sua gente", ha fatto sapere il governo austriaco. Il governo di Vienna si e' anche detto "pronto a prendere misure per proteggere le frontiere meridionali, in particolare, "quelli con Italia e Slovenia".Quattordici migranti, soccorsi su un barchino in difficoltà al largo della Libia da nave Diciotti della Guardia Costiera, sbarcheranno a Pozzallo. L'approdo nel porto del Ragusano è previsto nel pomeriggio. Alcune della persone salvate ieri sono state trasferite a Lampedusa per motivi medici. A terra, conferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sono stati allertati i servizi di accoglienza.