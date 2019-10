Strasburgo Migranti, l'Europarlamento respinge la risoluzione 'porti aperti'. Decisiva l'astensione del M5s Chiedeva, tra l'altro, che i porti fossero aperti alle navi delle Ong

Il Parlamento europeo, con due soli voti di scarto, ha respinto la risoluzione sui salvataggi in mare dei migranti che chiedeva, tra l'altro, che i porti fossero aperti alle navi delle Ong. La plenaria di Strasburgo ha respinto il testo con 290 voti contrari, 288 a favore e 36 astenuti.Contro la risoluzione si sono schierati gli eurodeputati dell'Ecr (Conservatori e Riformisti), di Identità e Democrazia, il gruppo di cui fa parte la Lega, la grande maggioranza della delegazione del Ppe, più una decina di liberali di Renew Europe, per lo più di Paesi dell'Europa dell'Est, quattro socialisti e un deputato della Gue/Ngl (sinistra). A favore la maggioranza della Gue, dei Liberali e dei Socialisti (compresi gli eurodeputati del Pd), più i Verdi, che hanno votato compatti a favore della risoluzione. Tra i 36 astenuti ci sono anche gli europarlamentari del Movimento Cinque Stelle, oggi tra i Non Iscritti.La proposta di risoluzione che è stata bocciata dalla plenaria dell'Europarlamento invitava "gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi, comprese le navi delle Ong, che hanno effettuato operazioni di salvataggio e intendono far sbarcare i passeggeri".La versione originale della risoluzione, che era stata adottata dalla commissione Libertà pubbliche, prevedeva poi di vietare a livello Ue la "criminalizzazione" delle attività di assistenza in mare. Il testo, grazie a un emendamento presentato dai Socialisti, dai Verdi e dal Movimento 5 Stelle, chiedeva inoltre "un meccanismo permanente e obbligatorio di ricollocamento per gli arrivi via mare". La risoluzione chiedeva anche di "potenziare le operazioni proattive di ricerca e soccorso fornendo una quantità sufficiente di navi e attrezzature specificamente dedicate alle operazioni (...) lungo le rotte sulle quali possono contribuire efficacemente al salvataggio di vite umane".Il testo evocava una possibile missione di salvataggio Ue "coordinata da Frontex" o una serie di "operazioni internazionali, nazionali o regionali distinte, preferibilmente civili".