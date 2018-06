Ginevra Rapporto dell’Onu: nel 2017 record di 68,5 milioni di profughi Sfollati e rifugiati aumentano di tre milioni secondo l'Unhcr

Il numero di rifugiati e sfollati interni (Idp) derivanti dai conflitti nel mondo ha raggiunto un nuovo record nel 2017, per il quinto anno consecutivo, con 68,5 milioni, circa la metà dei quali bambini, secondo il rapporto Onu pubblicato oggi.La crisi nella Repubblica Democratica del Congo, la guerra nel Sud Sudan e la fuga di centinaia di migliaia di rifugiati Rohingya in Bangladesh dalla Birmania hanno spinto i dislocamenti forzati a livelli record nel 2017, secondo il rapporto annuale dell'Ufficio dell'Alto Commissario Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr).Secondo le statistiche, il balzo registrato nel 2017 (+3,1 milioni di persone) supera di gran lunga l'aumento del 2016 (+300.000) e può essere spiegato dal forte aumento del numero di rifugiati, mentre il numero di sfollati interni è leggermente diminuito. In totale, questo significa che uno ogni 110 persone è sfollato in tutto il mondo."Siamo in un momento decisivo in cui l'adeguata risposta agli sfollamenti forzati nel mondo richiede un approccio nuovo e più completo per garantire che i paesi e le comunità non siano più lasciati soli in queste situazioni", ha detto l'Alto Commissario al Fondo per i Rifugiati delle Nazioni Unite, Filippo Grandi. Secondo l'Unhcr, "i rifugiati che sono fuggiti dai loro paesi per sfuggire ai conflitti e alle persecuzioni rappresentano 25,4 milioni dei 68,5 milioni di persone sradicate, un aumento di 2,9 milioni dal 2016 e anche il il più grande aumento mai registrato dall'Unhcr per un singolo anno".Allo stesso tempo, il numero di richiedenti asilo in attesa dello status di rifugiato alla fine del 2017 è aumentato da circa 300.000 a 3.1 milioni. Ci sono 40 milioni di sfollati interni, una cifra che è diminuita leggermente. La Siria rimane il paese con il maggior numero di sfollati interni, seguita dalla Colombia, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Afghanistan.Per quanto riguarda i rifugiati, poco più di un quinto sono palestinesi, che rientrano nella competenza dell'Unrwa. Il resto proviene da una vasta maggioranza di soli cinque paesi: Siria, Afghanistan, Sud Sudan, Birmania e Somalia.Anche il numero di paesi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati è basso. La Turchia rimane il più grande paese ospitante assoluto per i rifugiati, con una popolazione di 3,5 milioni di rifugiati, per lo più siriani, mentre il Libano ospita il maggior numero di rifugiati in relazione alla sua popolazione nazionale.Il rapporto mostra anche che la percezione dello sfollamento forzato è "in palese contraddizione con la realtà". Denuncia "la credenza popolare che le persone sradicate in tutto il mondo sono principalmente nei paesi dell'emisfero settentrionale" mentre le statistiche mostrano che l'85% dei rifugiati vive nei paesi in via di sviluppo.