'Basta con i finti rifugiati' Migranti: Conte andrà a Bruxelles ma o cambiano regole o diciamo di no Il vicepremier spiega, rivolto ai partner europei che all'Italia: " serve un aiuto adesso". Inaccettabile sentirsi dire: "Vi aiuteremo tra uno o due anni, intanto tenetevi quelli che arrivano e ve ne mandiamo anche altri". Avramapoulos: pronti a considerare sbarchi regionali. A Budapest intanto si tiene la riunione del Gruppo Visegrad. Sarà presente Sebastian Kurz

Condividi

"Andremo a rivedere la protezione umanitaria: non scappano da guerre né persecuzioni, occorrono criteri oggettivi"#Salvini ora ad #agorarai@matteosalvinimi pic.twitter.com/36v8NGG4Eb — Agorà (@agorarai) 21 giugno 2018

Contrordine. Il premier Giuseppe Conte sarà presente al vertice informale di Bruxelles sui migranti. A dirlo, il vicepremier, nonchè ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante il programma di RaiTre, "Agorà". E precisa: "andrà a Bruxelles domenica e poi giovedì prossimo" ai vertici previsti ma "o c'è una proposta utile a difendere i confini, la sicurezza e i diritti dei rifugiati veri, o cambiano le regole, e l'Italia c'e', oppure diciamo no". E ricorda: "ha totale sostegno mio e del governo per discutere qualcosa di utile alla nostra sicurezza". Il vicepremier inoltre spiega, rivolto ai partner europei che all'Italia: " serve un aiuto adesso". Inaccettabile sentirsi dire: "Vi aiuteremo tra uno o due anni, intanto tenetevi quelli che arrivano e ve ne mandiamo anche altri". Il ministro dell'Interno poi sottolinea che è ora di dire basta ai finti rifugiati che vengono nel nostro Paese"a fare casino. Vorrei che i miei figli - spiega - potessero prendere l'autobus senza essere aggrediti da quattro delinquenti".Nella giornata di ieri, l'Italia - irritata dalle voci di una bozza già preparata - aveva minacciato di non far partecipare all'incontro - di preparazione al Consiglio del 28 e 29 - il Presidente del Consiglio. Via Twitter, Conte, spiegava che l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che vengano chiariti i principi dei 'primary movements', ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo. Conte - secondo fonti ben informate - per trovare un compromesso con i partner europei ha avuto colloqui telefonici con alcuni capi di Stato e di governo europei e contatti tra il governo italiano e le cancellerie straniere. Fonti non escludono la possibilità che l'Italia possa mettere il veto sulle conclusioni del Consiglio europeo."Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea" con la "riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione", attraverso una serie di misure e proposte, ma anche "una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando" procedure "veloci" per i trasferimenti verso il Paese competente. E' quanto si legge nella bozza di dichiarazione della riunione informale Ue di domenica a Bruxelles.Procedure "veloci", dunque, "meccanismi flessibili congiunti per le riammissioni dei migranti";"controlli dei viaggi in uscita alle stazioni di treni, bus e aeroporti"; oltre "all'obbligo per i richiedenti asilo di restare nei Paesi competenti", pena sanzioni. Sono queste le misure previste nella bozza della dichiarazione finale della riunione informale - di cui l'ANSA ha visione - per ridurre i movimenti di migranti o richiedenti asilo da un Paese di primo ingresso verso gli altri Ue.Il potenziamento dell'agenzia Ue Frontex, che viene trasformata in "una vera e propria polizia di frontiera", e quella del sostegno all'asilo Easo, che diventa "Autorità per l'asilo per condurre le valutazioni sulle richieste d'asilo", anche per imprimere un'accelerazione sui rimpatri. Oltre ad un ritorno ai "ricollocamenti" in attesa della riforma di Dublino. Sono alcune delle misure previste dalla bozza di dichiarazione finale del vertice di domenica - di cui l'ANSA ha preso visione - . Nella bozza ora all'attenzione degli sherpa dei Paesi che prenderanno parte all'incontro, si prevedono anche risorse per il Fondo fiduciario per l'Africa; uno schema per gli sbarchi dei migranti in Nord Africa; e una lista Ue di Paesi di origine sicuri. Nella bozza si mette inoltre in guardia rispetto al pericolo che "misure unilaterali e non coordinate" possano "danneggiare severamente il processo di integrazione europeo e mettere a rischio i traguardi raggiunti con Schengen".Nella bozza si parla anche di intensificare la cooperazione con paesi terzi, in particolare Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Niger e Tunisia per ridurre ulteriormente gli arrivi nell'Ue. Tra le misure previste un aumento del sostegno finanziario per questi paesi per proteggere meglio le loro frontiere di terra, prevenire le partenze i mare e combattere i trafficanti. Il documento indica anche la necessita' di concludere accordi di riammissione e rimpatrio con i paesi di origine, utilizzando la concessione di visti e le vie legali all'immigrazione come moneta di scambio nei negoziati. La bozza infine prevede di organizzare più capacità di accoglienza e protezione fuori dall'Ue.La Commissione sta discutendo con le Nazioni Unite e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni su come potrebbe funzionare un meccanismo di sbarco regionale": lo ha detto il commissario agli Affari Interni, Dimitris Avramopoulos, in una conferenza stampa. Secondo Avramopoulos, il meccanismo deve essere "un accordo tra Paesi attorno al Mediterraneo" per fare in modo che "salire su una barca non significa un passaggio gratis verso l'Ue". Il meccanismo di sbarco regionale tuttavia "deve rispettare le regole internazionali e gli standard umanitari piu' alti". La Commissione intende "esplorare questa possibilità e la volontà degli Stati membri di prenderne parte nei prossimi giorni", ha spiegato Avramopoulos."Nel quadro dell'attualeregolamento di Dublino gli Stati possono concludere accordi amministrativi per accelerare il trasferimento dei richiedenti asilo al Paese responsabile". Questo è nella "bozza della dichiarazione di domenica" ma "è solo una bozza per la discussione. Le decisioni verranno prese al vertice dei leader Ue della settimana prossima". Così il commissario Dimitris Avramopoulos, sottolineando più volte come la riunione informale di domenica avrà solo scopo di "consultazione".La Tunisia dice 'no' ai centri di sbarco dei migranti. Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore tunisino presso la Ue, Tahar Chérif, precisando che "la posizione officiale è già stata espressa a vari livelli". La questione, ha sottolineato, "ci è stata posta dai nostri amici italiani e tedeschi e il capo del governo ha risposto chiaramente a questa domanda" precisando che la Tunisia "non ha né i mezzi né le condizioni né la capacità di creare questi centri".Oggi a Budapest si riunisce il Gruppo Visegrad, i cui membri tradizionalmente sostengono politiche dure sull'immigrazione e sono ostili al sistema di quote europee per i rifugiati. Alla riunione parteciperà anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che si è fatto promotore di un controverso "asse dei volenterosi" con Baviera e Italia contro l'immigrazione illegale. Kurz ha ricevuto ieri a Linz, in Austria, i bavaresi del partito tedesco Csu, che è in piena crisi con l'alleato di governo Cdu della cancelliera Angela Merkel proprio sull'immigrazione. In questa occasione, il leader austriaco ha evocato lo spettro di una "catastrofe" migratoria come "quella del 2015". "Se la discussione in Germania ha qualcosa di buono è che ormai c'è una dinamica nuova sul piano europeo, con un'altra volta una grande opportunità che l'Uealla fine si muova", ha aggiunto.