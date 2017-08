La polemica Migranti, Salvini: sequestrare navi Ong? No, vanno affondate

Matteo Salvini (Ansa)

Condividi

"Sequestrare le navi delle Ong che hanno chiamato, aiutato e protetto gli scafisti? No, non sequestrarle: affondarle". Lo scrive su twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.In precedenza su Facebook Salvini aveva criticato Renzi sullo Ius soli, scrivendo: "Lo fermeremo, andiamo a governare". "Mentre emerge che alcune Ong lavoravano con gli scafisti (come denunciato da tempo dalla Lega) - si legge sulla pagina di Salvini - Renzi insiste: 'Ci vuole lo Ius soli'. Cioè cittadinanza, voto, casa e lavoro per tutti gli immigrati... Folle e razzista, lo fermeremo. #stopinvasione #andiamoagovernare".Il riferimento è a quanto dichiarato dal segretario Pd a 'Radio anch'io' su Radio1 Rai. Le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio sui migranti erano state: "se c'è qualcuno tra le Ong che ha rapporti con gli scafisti, allora bisogna usare il pugno di ferro per far rispettare le regole", aveva detto Renzi.Inoltre per Renzi occorre "aiutarli davvero a casa loro, salvarli tutti, ma non possiamo accoglierli tutti, non dare soldi all'Europa se l'Europa non rispetta le regole" di una ricollocazione dei migranti sui territori dei diversi Paesi membri. In aggiunta, l'ex premier ha citato la legge sulla cittadinanza, "lo ius soli temperato" per favorire l'integrazione.