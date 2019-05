A bordo 15 uomini e 5 donne Migranti, nuovi sbarchi: 20 a Lampedusa e 30 ad Agrigento Non si fermano gli sbarchi sull’isola siciliana. Il presidente della Caritas, Corrado Pizziolo a Salvini “Noi siamo stati supplenti dello Stato non una ‘mangiatoia’ “

Condividi

Mini sbarco a Lampedusa. La notte scorsa sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 migranti, 15 uomini e cinque donne. Non si fermano, dunque, gli sbarchi in Sicilia. Questo di Lampedusa segue di poche ore l'approdo di una trentina di persone arrivate nella notte tra lunedì e martedì a Siculiana, nell'Agrigentino.Intanto sul tema dell’accoglienza parla il vescovo di Vittorio Veneto e Presidente della Caritas Italiana, Monsignor Corrado Pizziolo. Una risposta alle parole del ministro dell’interno Salvini che ha definito la Caritas una 'mangiatoia'. "Non vale la pena di raccogliere le provocazioni. Ricordo – sottolinea Monsignor Pizziolo - che la Caritas ha svolto un ruolo di supplenza nella gestione di un problema dello Stato. Per anni i prefetti ci hanno supplicato di aiutarli, accogliendo migliaia di profughi. Ora questa supplenza non la facciamo più, perché non vogliamo essere strumentalizzati da chi poi agisce e parla nei modi citati". Dichiarazioni rilasciate al Corriere del Veneto."Ci sono situazioni - prosegue Pizziolo - in cui la Caritas non può più aiutare lo stato. Il dramma è che poi chi ci rimette non sono oggetti o pacchi postali, ma persone. Il governo considera i migranti un fastidio, li tratta prendendo le distanze, taglia servizi fondamentali, per l'integrazione e non solo. Tanti profughi hanno visto torturare e uccidere connazionali in fuga come loro, quando non addirittura parenti, quindi per superare un trauma simile hanno bisogno di supporto psicologico, oggi non più garantito. Lo stato organizza l'accoglienza - sottolinea - come fosse una sorta di servizio militare".Riguardo alla 'reazione' dell'organismo ecclesiale al decreto sicurezza, Pizziolo precisa che "diverse Caritas, come quelle di Trento e Bolzano, partecipano ai bandi e suppliscono con risorse proprie ai finanziamenti che lo stato non dà più. La Caritas nazionale non ha imposto un'unica linea di condotta, ogni realtà si muove come crede. C'è però una convergenza di intenti sul rilancio e il sostegno del progetto 'rifugiato a casa mia' che prevede l'accoglienza nelle famiglie italiane di singoli o piccoli nuclei". Quanto al ritorno nelle caserme "non sapevo niente ma viste le limitazioni imposte all'accoglienza dal decreto Salvini è l'unica strada rimasta. Un problema tira l'altro".Infine, sull'obiettivo di fermare le migrazioni, il Presidente della Caritas ribadisce che "non si potrà mai bloccare qualsiasi ingresso. Se non per mare, i migranti arrivano per altre vie. Partendo dal presupposto che le migrazioni non le ha inventate la Caritas, sono un fenomeno più grande di lei e anche del governo. La soluzione è duplice -conclude - pazienza e dialogo".