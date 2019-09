MONDO

2019/09/09 17:44

Mar Mediterraneo Migranti, Sea Watch: gommone in difficoltà con 30 persone a bordo Individuato dall'aereo di ricognizione della Sea Watch, Moonbird. Secondo la Ong tedesca non ci sono operazioni in corso per salvarli

di Tiziana Di Giovannandrea Sea Wacth lancia l'allarme. L'aereo di ricognizione della Ong, Moonbird, ha individuato un gommone in difficoltà con 30 persone a bordo. Lo ha annunciato l'organizzazione tedesca sul proprio profilo Twitter.



"Un gommone blu in difficoltà con circa 30 persone a bordo" è stato localizzato "oggi alle 13.20" dall'aereo di ricognizione #Moonbird di Sea Watch. "E' il secondo giorno consecutivo con imbarcazioni in difficoltà al largo della #Libia - prosegue il tweet - e pochissime navi di soccorso in grado di intervenire".

🔵 Oggi alle 13.20, il nostro aereo di ricognizione #Moonbird, ha individuato un gommone blu in difficoltà con circa 30 persone a bordo.



