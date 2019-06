Finisce il viaggio dei migranti della Sea Watch. Il comandante forza il blocco La nave Sea Watch forza il blocco e attracca a Lampedusa "Dopo 16 giorni entriamo in porto", dichiara la Ong. La comandante della Sea Watch 3, Carola Rachete già indagata, sarà interrogata oggi.

🔴 Basta! In diesem Moment fährt die #SeaWatch3 in den Hafen von #Lampedusa. Vor fast 60h riefen wir den Notstand aus. Niemand hörte uns zu. Niemand übernahm Verantwortung. Einmal mehr ist es an uns,an Cpt. #CarolaRackete und ihrer Crew die 40 Geretteten in Sicherheit zu bringen. pic.twitter.com/GcttCaJS3o — Sea-Watch (@seawatchcrew) 28 giugno 2019

La Sea Watch, ferma da tre giorni al largo di Lampedusa, è entrata nel porto dell'isola con 40 migranti a bordo. Il comandante ha deciso di procedere nonostante la mancanza di autorizzazioni da parte delle autorità italiane. La nave è rimasta per qualche minuto all'esterno del porto, bloccata da una motovedetta della guardia di finanza, poi si è avvicinata alla banchina e ha attraccato. "Basta, dopo 16 giorni entriamo in porto", ha scritto la Ong su Twitter."Non avevamo scelta, al comandante, non è stata data nessuna soluzione di fronte a uno stato di necessità dichiarato trentasei ore fa e quindi era sua responsabilità portare queste persone in salvo". Così la portavoce della Sea Watch, Giorgia Linardi, ha commentato la scelta della comandante della nave. Entrare nel porto di Lampedusa anche senza le autorizzazioni "e' stata una decisione dell'equipaggio della Sea Watch" e non solo della capitana. Lo ha detto l'avvocato della Ong tedesca, Leonardo Marino.La comandante della Sea Watch Carola Rackete "è in stato di fermo". Lo ha detto il parlamentare Nicola Fratoianni che si trovava a bordo dalla nave quando la comandante è stata raggiunta e fatta scendere dalla Guardia di finanza che l'ha portata via in auto. Carola Rackete è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e dovrà presentarsi oggi, alle 9, alla brigata della Guardia di Finanza dove sarà interrogata.Lampedusa ha accolto l'arrivo della Sea Watch con uno scontro tra opposte fazioni sul molo. Da una parte i sostenitori della ong che hanno applaudito la scelta della comandante, dall'altra un gruppo di lampedusani tra cui l'ex vicesindaco Angela Maraventano, che ha urlato e inveito contro i volontari dell'organizzazione. È una vergogna - ha urlato Maraventano rivolta verso la nave -. Qui non si puo' venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola se no succede il finimondo". E poi, "fate scendere i profughi - ha aggiunto rivolgendosi alle forze dell'ordine - e arrestateli tutti". All'ex vicesindaco ha risposto l'ex sindaco Giusi Nicolini: "che vuoi tu, chi sei tu per decidere chi deve venire e chi no".