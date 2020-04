Verso trasbordo dei 146 migranti della Alan Kurdi su una nave della Tirrenia

Condividi

La nave Raffaele Rubattino ha raggiunto la Alan Kurdi, l'imbarcazione della Ong tedesca Sea-Eye che ospita 146 migranti salvati nel canale di Sicilia diversi giorni fa.La nave - di solito impiegata sulla tratta Palermo Napoli - sta manovrando a circa un miglio dal Porto del capoluogo siciliano, nel golfo di Palermo, tra il capoluogo e Villabate. Una manovra che si svolge con lentezza, considerando anche le dimensioni del traghetto (lungo circa 180 metri) rispetto all'ex peschereccio della Ong, lungo 39 metri e largo 7. Le due imbarcazioni sono a poca distanza. Non sono ancora iniziate le procedure di trasbordo."Grande sollievo a bordo" ha twittato la Ong tedesca, 24 minuti fa. La "Rubattino" è salpata dal molo Sammuzzo alle 16:15: a bordo personale medico della Croce Rossa, vivande, generi di prima necessità oltre a vestiario e farmaci, tutto il necessario per trascorrere a bordo la quarantena prevista per l'emergenza "coronavirus". Ogni "migrante" avrà a disposizione una cabina, 3 pasti al giorno e verrà sottoposto ad uno screening medico da parte del personale medico, anche della Croce Rossa.