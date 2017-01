Migranti, tre morti su un barcone a largo di Lampedusa Operazione di soccorso nel Canale di Sicilia

Condividi

In un'operazione di soccorso nel Canale di Sicilia, tre migranti sono stati trovati morti su un barcone e altri tre - tra questi una donna incinta - in gravi condizioni per ipotermia, tanto da richiedere il trasferimento in elisoccorso da Lampedusa - dove sono stati condotti gli extracomunitari - a Palermo. Uno dei ricoverati è stato trovato con due cadaveri addosso. Il trasferimento è stato coordinato dal direttore del 118 Fabio Genco. Sull'elicottero l'anestesista Angela Ferruzza e l'infermiera Sabina Marascia.Intorno alle 2 di stanotte a Lampedusa sono arrivati un gruppo di 87 migranti (su una nave della Marina militare) e uno di 60 (su una motovedetta della Guardia costiera che li aveva trasbordati da un peschereccio di Mazara del Vallo). Nel primo c'erano due cadaveri, una persona è morta durante il tragitto dal porto al poliambulatorio dell'isola. I soccorsi continuano e pochi minuti fa è giunta a Lampedusa una motovedetta della Capitaneria con a bordo 20 migranti: 18donne e due minori. Da stanotte sono arrivate 167 persone. Il centro d'accoglienza di contrada Imbriacola era stato svuotato appena ieri.Gli interventi di soccorso, che ieri hanno consentito di trarre in salvo complessivamente 550 persone, sono stati coordinati dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera: vi hanno partecipato 2 motovedette della stessa Guardia costiera salpate da Lampedusa, nave Bettica della Marina Militare (inquadrata nel dispositivo Mare Sicuro), un peschereccio, un mercantile e nave Aquarius della organizzazione non governativa Sos Méditerranée che opera in collaborazione con Medici senza frontiere.Secondo sbarco di migranti dell'anno a Catania dove, su nave Diciotti della Guardia costiera, sono arrivate 554 persone salvate in più operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia. Alle operazioni sul molo, coordinate dalla Prefettura, partecipano le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato. La squadra mobile della Questura ha avviato indagini a bordo per identificare eventuali scafisti.