"Capacità militare di Haftar di scarsa qualità" Migranti. Tricarico: flotta non aiuterà, serve via diplomatica L'ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica: "L'ingresso in acque libiche potrebbe provocare incidenti. L'invio di una nave militare in un Paese non può che avvenire su richiesta esplicita di un governo stabile, riconosciuto da tutti"

"Questa missione presenta delle insidie. Sicuramente sarà il frutto di un'attenta valutazione. Per me, però, la via è un'altra, quella diplomatica. Non si può ignorare Haftar e discutere solo con Serraj, bisogna aprire a tutti gli interlocutori". Così Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica, oggi presidente della Fondazione Icsa, intervistato da Il Messaggero."Il flusso migratorio può essere fermato soltanto attraverso una laboriosa e attenta attività diplomatica", sottolinea Tricarico, ridimensionando le minacce del generale Khalifa Haftar ("Non credo neppure che abbia gli strumenti per colpirci, la sua capacità militare è sottodimensionata e di scarsa qualità"), ma avvertendo di ritenere che "la questione più insidiosa sia l'incidente che potrebbe nascere da questa situazione". E spiega: "L'invio di una nave militare in un Paese non può che avvenire su richiesta esplicita di un governo stabile, riconosciuto da tutti, altrimenti non sarà una soluzione reale al problema che si vuole risolvere".L'ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica prosegue: "Il nostro ambasciatore Giuseppe Perrone, l'unico diplomatico europeo presente in Libia, sta facendo un ottimo lavoro. A luglio ha aperto un ufficio visti a Tobruk, proprio nell'area di influenza di Haftar, dopo appena sei mesi dal suo insediamento. I passi della nostra diplomazia sono molto più promettenti di qualunque altra strada, anche delle foto che il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto girare sui media internazionali, dove appariva con Haftar e Serraj", conclude Tricarico.