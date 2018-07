Migranti Ue: modifiche Sophia in autunno, ma serve unanimità. Circola bozza Innsbruck più 'morbida' La Portavoce dell'Unione europea, inoltre ha spiegato che per "i centri di sbarco dei migranti nell'Unione europea, la Commissione sta proseguendo il lavoro con i Paesi che potrebbero essere coinvolti e presenterà qualcosa prima della pausa estiva". Intanto è terminato il vertice - in vista dell'incontro dei ministri degli interni di giovedì - tra Conte-Di Maio-Salvini. Presenti anche Tria e Trenta

"E' imminente una revisione del mandato strategico dell'operazione Sophia. In quella occasione discuteremo delle proposte italiane". A parlare Natasha Bertaud, Portavoce della Commissione Ue, dopo che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato che al tavolo di Innsbruck chiederà che i porti italiani non siano usati per gli sbarchi dei migranti da parte delle navi che partecipano alle missioni internazionali. E dopo che il ministro italiano delle Infrastrutture, Danilo Toninelli - dal profilo twitter - aveva attaccato in particolare 'Sophia': "Abbiamo accolto a Messina 106 migranti salvati da nave Eunavformed. Ce lo impone folle accordo europeo con cui Renzi ha svenduto interessi Italia. Rispettiamo regola, ma ora va cambiata. Quello migratorio non può più essere solo un problema italiano, sennò rischia la Ue". La Bertaud ricorda comunque che "serve l'unanimita'" dei 28 Stati membri per arrivare a un diverso dispositivo delle imbarcazioni impegnate in Eunavfor Med.Dopo le parole di Salvini - sulla volontà di chiudere i porti anche alle navi delle missioni internazionali attualmente presenti nel Mediterraneo, dopo le Ong - il governo tedesco ha replicato che prende atto delle parole del ministro italiano. Ma di questo - e altro - si dicuterà al vertice di Innsbruck.La Portavoce Ue, inoltre ha spiegato che per "i centri di sbarco dei migranti nell'Unione europea, la Commissione sta proseguendo il lavoro con i Paesi che potrebbero essere coinvolti e presenterà qualcosa prima della pausa estiva". E aggiunge che la proposta non sarà presentata alla riunione informale dei ministri degli interni Ue giovedì a Innsbruck "perchè è troppo presto". "Quello - ha concluso - sarà il luogo per far avanzare le discussioni, ma non presenteremo proposte concrete prima di giovedì".Il documento sulla gestione della migrazione della presidenza austriaca, destinato ad essere la base di lavoro per la riunione informale dei ministri dell'Interno a Innsbruck, nel frattempo si apprende che ha subito delle 'modifiche'. Circola infatti in una nuova versione, con concetti e linguaggio ammorbiditi. Dal documento - di cui l'Ansa ha visione - è scomparso, ad esempio, il concetto che "nessuna richiesta di asilo potrà essere presentata nel territorio europeo".E' finito, a Palazzo Chigi, il vertice che ha visto riuniti il premier Giuseppe Conte e i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. All'incontro hanno preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta. La riunione, durata circa un'ora, è stata convocata in vista del vertice Nato di Bruxelles e della riunione dei ministri dell'Interno a Innsbruck, in programma mercoledì e giovedì prossimi.Da Tripoli, in Libia, intanto il Presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani ha sottolineato la la necessità di stilare una "lista nera" dei trafficanti di migranti, per combattere il traffico tra Europa e Africa. "Bisogna stilare una lista nera dei grossi trafficanti in modo che le polizie e le organizzazioni anti-criminalità di Africa ed Europa possano collaborare per un comune obiettivo", ha detto Tajani in conferenza stampa, affermando che si tratta di "terroristi, trafficanti di armi e di esseri umani". "Se non riusciremo a annientare queste organizzazioni criminali, sarà molto difficile combattere l'immigrazione irregolare", ha aggiunto Tajani, parlando alla stampa dopo l'incontro con il premier libico Fayez al-Sarraj.Il presidente dell'europarlamento ha quindi riferito di aver discusso con Sarraj anche dell'importanza di garantire controlli alla frontiera Sud della Libia, per limitare i flussi di migranti diretti verso le coste libiche per tentare la traversata del Mediterraneo. Altro tema in discussione la cooperazione economica, ma anche in ambito sanitario e dell'istruzione superiore. Sul fronte politico, Tajani ha ribadito che l'Ue è pronta ad aiutare la Libia ad organizzare le prossime elezioni, ma che "spetta alla Libia fissare la data delle elezioni, non a noi", senza far riferimento al vertice tenuto lo scorso maggio a Parigi, in cui i leader libici presenti hanno indicato il prossimo 10 dicembre come data del voto.