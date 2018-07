Migranti nel Mediterraneo Nave italiana Vos Thalassa salva 66 migranti in acque libiche. Salvini: Non può approdare in Italia Per la prima volta la chiusura dei porti interessa un'unità che batte bandiera italiana. Dalla Vos Thalassa i migranti sono poi stati trasbordati su Nave Diciotti della Guardia Costiera. Ministro Toninelli: "Stavano mettendo in pericolo equipaggio. Ora caccia a facinorosi"

Orgoglioso della @GuardiaCostiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 10 luglio 2018

Dopo la chiusura alle ONG e la proposta di dirottare altrve anche le navi militari del dispositivo europeo, l'Italia apre un altro fronte e per la prima volta chiude i porti a una nave privata battente banidera italiana. "Non doveva intervenire in acque libiche, era pronta la guardia costiera di Tripoli", dicono da Roma mentre la Guardia Costiera italiana è poi dovuta intervenire per prendere a bordo i migranti.Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha bloccato una nave battente bandiera italiana, la Vos Thalassa, che ha salvato 66 migranti nelle acque libiche dopo essere intervenuta in seguito ad un Sos nella zona di Sar. Salvini ha fatto sapere che non intende indicare alcun porto di approdo per l'imbarcazione Vos Thalassa, che lavora come nave rifornimento per una piattaforma petrolifera della Total nel Mediterraneo. Dopo lo stop a Ong, mercantili e navi militari straniere, per la prima volta il disco rosso del Viminale riguarderebbe una nave italiana che viaggia con un carico di migranti.I migranti sono stati poi trasbordati sulla nave della Guardia Costiera Diciotti. Il rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere "ha lasciato i migranti ad una nave della guardia costiera italiana, la Diciotti (che pure era piu' lontana dei libici che stavano entrando in azione)", hanno fatto sapere fonti del Viminale ribadendo che "la posizione del ministro dell'Interno non cambia". Sono stato informati della situazione, oltre al premier Conte, anche il vicepremier Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Già a metà giugno la Vos Thalassa era stata protagonista di un salvataggio di migranti poi affidati alla nave militare italiana Diciotti.