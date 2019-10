Contestazione di una giornalista, allontanata da Conte Mike Pompeo a Roma: Italia alleato chiave della Nato e partner affidabile Colloquio a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il Segretario di Stato americano Mike Pompeo. Una nota ufficiale sottolinea il ruolo cruciale del nostro Paese nel garantire la sicurezza transatlantica

Mike Pompeo e Giuseppe Conti (AP photo/Andrew Medichini)

Nel corso della sua visita ufficiale in Italia, il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."L'Italia è un alleato chiave della NATO, leader e garante della sicurezza nella comunità internazionale e partner affidabile", afferma il Dipartimento di Stato in una nota che illustra la missione in Italia di Pompeo. "L'Italia svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza transatlantica, in particolare nel garantire il fianco meridionale della NATO attraverso la sua presenza in Libia e nel mondo, in Iraq, Kosovo, Libano e Afghanistan"."Attraverso la nostra storia, gli italo-americani hanno arricchito il tessuto di ogni aspetto della vita americana", afferma ancora la nota del Dipartimento di Stato Usa, ricordando che oltre 20 milioni di americani rivendicano orgogliosamente l'origine italiana, compreso lo stesso Pompeo, primo Segretario di Stato italo-americano, che visiterà anche la casa degli antenati in Abruzzo.Prima del colloquio un fuori programma: al momento della stretta di mano per la photo opportunity a Palazzo Chigi. Una giornalista delle Iene, Alice Martinelli, ha tentato di consegnare un pezzo di parmigiano a Pompeo alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La contestazione, relativa alla questione dei dazi, è avvenuta in sala dei Galeoni. Il premier, visibilmente turbato, ha detto alla giornalista che tentava di spiegare il suo gesto: "Lei faccia fare a me il presidente del Consiglio. Si accomodi fuori". La giornalista è stata accompagnata fuori dagli addetti alla sicurezza di Palazzo Chigi.In precedenza, Pompeo era stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.