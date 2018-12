I rossoneri in piena crisi, salvati nel finale da Donnarumma Milan, il digiuno continua: anche a Frosinone finisce 0-0 La squadra di Gattuso,sempre più in discussione, non segna da quattro partite con Higuain che allunga il digiuno a nove gare.Nel primo tempo palo di Castillejo e gol annullato a Ciano dal Var

Condividi

Il Milan, che non segna da quattro partite (non accadeva dal lontano 1984), non va oltre il pareggio a Frosinone (0-0) con Higuain che allunga a nove gare il digiuno dal gol (ultima rete lo scorso 28 ottobre a San Siro contro la Sampdoria). Una prova opaca per la squadra di Gattuso, sempre più in discussione dopo aver raccolto appena 3 punti nelle ultime 4 gare e reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Il punto certamente non rallegra il Milan, impegnato nella lotta per il quarto posto che significa la Champions League. Soddisfazione invece in casa ciociara con Baroni che raccoglie il secondo pari, dopo quello ottenuto al suo esordio a Udine. Certo per il Frosinone, ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga, la situazione in classifica continua a restare difficile, ma questo pari contro i blasonati rossoneri, oltre a muovere la classifica, serve per il morale, soprattutto in vista dell'ultima di andata in programma sabato in casa del fanalino Chievo.Gattuso, che deve fare a meno dell’infortunato Suso, ritrova in compenso Kessie e Bakayoko i quali hanno scontato il turno di squalifica; in attacco Cutrone affianca Higuain. Sul fronte ciociaro il tecnico Baroni, rispetto a Udine, presenta tre novità: Ghiglione, Crisetig e Pinamonti rilevano Zampano, Cassata e Ciofani .La prima emozione la regala il Milan con Cutrone che, tutto solo davanti a Sportiello, calcia al volo incredibilmente a lato. I rossoneri insistono e Castillejo, su servizio di Higuain, centra il palo, con Sportiello immobile. Ancora protagonista il numero 7 rossonero, ma la sua conclusione a giro viene respinta dal numero uno dei ciociari. Si sveglia il Frosinone: tiro di prima intenzione di Ghiglione parato dall’attento Donnarumma. I gialloblù prendono coraggio ed al 39’ vanno in rete con Ciano, ma l’arbitro Guida, dopo essere stato richiamato da Valeri e consultato il Var, annulla per un fallo a centrocampo di Maiello su Calhanoglu in occasione dell’azione che ha portato i ciociari al gol. Nella ripresa Gattuso cambia modulo e passa dal 4-3-3 al 4-4-2 con Calhanoglu esterno sinistro. Il Milan prova a cambiare marcia, ma il Frosinone chiude bene tutti gli spazi e non rischia nulla. Ci prova Romagnoli, ma il suo colpo di testa è parato senza difficoltà da Sportiello. Forcing finale dei rossoneri, ma sono i ciociari in pieno recupero a sfiorare il colpaccio con Ciano: Donnarumma è però superlativo nella deviazione in angolo.