Fair play finanziario, tornei Uefa: il Tas esclude il Milan, subentra la Roma

Il Tribunale arbitrale dello Sport, Tas, riunitosi a Losanna, in Svizzera, ha escluso il Milan dalle coppe europee per la stagione 2019-2020 per violazione delle regole sul fair play finanziario durante i due trienni monitorati 2015-2017 e 2016-2018. E' quanto stabilito nel consent award raggiunto dal club rossonero con la Uefa davanti al Tas il 24 giugno scorso.Niente Europa League quindi per il Milan. Il club rossonero che si era qualificato per la fase a gironi dell'Europa League con il quinto posto in campionato, è stato escluso dalla competizioni europee della prossima stagione. Per effetto di questa decisione, la Roma accede direttamente alla fase a gironi mentre il Torino torna in Europa a partire dalla fase dei preliminari.