Sequestro per un milione di euro al capo ultras del Milan

La Polizia di Stato ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo ultrà del Milan già arrestato nel maggio 2018 per spaccio in concorso. Il provvedimento ha disposto il sequestro di un complesso immobiliare di due piani con autorimessa e della gestione di un bar, storico ritrovo degli ultras del Milan. Nel dicembre scorso alcune foto che ritraevano Lucci e il ministro dell'Interno Matteo Salvini destarono molte polemiche.Formalmente, sulla carta, è un elettricista, ma secondo la Questura di Milano, il suo tesoro lo ha accumulato con attività decisamente illecite. La Divisione anticrimine della Questura di Milano ha eseguito stamattina un sequestro di beni nei confronti di Luca Lucci, il 37enne capo ultrà della Curva Sud del Milan finito in passato nei guai per traffico di droga. Lucci, diventato famoso dopo la foto con Matteo Salvini alla festa degli ultras rossoneri, era stato arrestato a maggio del 2018 per spaccio di stupefacenti e aveva poi patteggiato un anno e sei mesi di pena."A seguito degli accertamenti patrimoniali - si legge in una nota ufficiale della Questura - è emerso che" Luca Lucci "traeva le sue principali fonti di sostentamento dal traffico degli stupefacenti. Di conseguenza è stato disposto il sequestro di un complesso immobiliare di recentissima costruzione di due piani con autorimessa, di un'autovettura modello Audi Q5, dei conti correnti e della gestione di un locale pubblico, luogo storico di ritrovo degli ultras del Milan, il 'clan 1899' che si trova a Sesto San Giovanni". I beni sequestrati a Lucci - che era anche stato coinvolto nell'aggressione a Virgilio Motta, il tifoso interista poi suicidatosi per aver perso un occhio - hanno un valore di circa un milione di euro.