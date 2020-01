A dare l'allarme una dipendente della struttura Milano. Anziana morta in agriturismo, sul corpo segni di violenza Sul posto la polizia, che sta eseguendo i rilievi

Un'anziana è stata trovata morta a 'Podere Ronchetto', un agriturismo in via Pescara, alle porte di Milano, che dispone anche di un'area sosta per i camper. Dalle prime informazioni, sul corpo della donna, ci sarebbero segni di violenza.A dare l'allarme è stata una donna che lavora nella struttura. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, le Volanti della polizia e la Scientifica che ha eseguito i rilievi.