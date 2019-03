ITALIA

Milano Arrestato per femminicidio, si impicca in cella a San Vittore Il 48enne è in coma irreversibile

Donna uccisa a Milano. Fermato l'ex compagno Condividi Pietro Carlo Artusi, 48 anni, arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di avere soffocato dopo una lite la compagna, Roberta Priore, si è impiccato alle sbarre della sua cella a San Vittore ieri sera. È stato, poi, ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, quindi è entrato in coma irreversibile ed è morto questa mattina intorno alle 9. In precedenza l'uomo non aveva manifestato istinti suicidi. ​Il 48enne aveva confessato il delitto davanti agli investigatori della Squadra Mobile e al pm.



Accusato di femminicidio

Il quarantottenne era stato arrestato il 20 marzo. La polizia lo aveva accusato di aver ucciso la 53enne, ritrovata senza vita il pomeriggio del 19 marzo nel suo appartamento.



La relazione tra i due era nata il 5 gennaio, a raccontarla, sui social network, era stato lo stesso 48enne. Sul suo profilo, infatti, compaiono foto di lui con Roberta Priore. A chiamare la polizia è stata la figlia della vittima. Non si faceva sentire da due giorni.

