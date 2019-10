​A Besate Milano, bus di linea con bimbi a bordo fuori strada: 7 feriti lievi

Sette persone in codice verde, quindi ferite lievemente, sono state portate negli ospedali della zona. È il primo bilancio, secondo l'Areu, dopo che un bus di linea, con a bordo diversi bambini ma anche adulti, è uscito fuori strada, per cause ancora da accertare, sulla Strada statale 527 a Besate, in provincia di Milano. Alcuni passeggeri si sono allontanati in autonomia.