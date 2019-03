Dal 13 al 17 marzo Digital Week, a Milano tutto il 5G minuto per minuto Il 5G sarà tra i temi chiave di Milano Digital Week: all'Università Bocconi, in una tavola rotonda con i principali operatori delle telecomunicazioni, si parlerà delle potenzialità della quinta generazione della rete.

La 5° generazione delle connessioni di rete è un'infrastruttura che ci porterà ad un nuovo livello di applicazioni, aprendo le porte ad un futuro fatto di "una connessione globale".La premessa della nuova tecnologia ultraveloce è una migliore copertura del territorio e una bassa latenza - vale a dire probabilità molto inferiore di interruzione. Launa velocità di trasmissione potrebbe arrivare a 100 volte quella del 4G attuale, aprendo la possibilità di collegare una massa critica di dispositivi fino ad oggi non ipotizzabile e, in generale, una più elevata scalabilità.La città è l'habitat più idoneo al suo sviluppo e su questo tema si confronteranno i principali operatori del comparto delle telecomunicazioni (Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre) che illustreranno i potenziali scenari di sviluppo e di impatto sui cittadini, le comunità e il business. All'Università Bocconi interverranno: Gianmario Verona, Rettore dell'Università Bocconi, Carmela Francesca, Direttore Operativo del Comune di Milano, Donatella Proto (Mise), Dirigente Divisione II del Mise - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela della comunicazioni. E per le aziende, Matteo Durante, Strategy and Business Planning Fastweb, Attilio Somma, Innovation Vice President TIM, Sabrina Baggioni, 5G Program Director Vodafone, Benoit Hanssen, Chief Technology Officer Wind Tre. Modera il dibattito il curatore della Digital Week, Nicola Zanardi,