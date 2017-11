Davanti al Tribunale Rientrato allarme bomba a Milano, era un ordigno finto Passante aveva notato un oggetto sospetto abbandonato in via Freguglia

(repertorio)

Condividi

Allarme bomba rientrato a Milano. Gli artificieri, dopo aver analizzato con l'ausilio di telecamere l'oggetto che era stato lasciato appoggiato all'inferriata a protezione del palazzo di giustizia di Milano all'angolo tra via Freguglia e corso di porta Vittoria, hanno visto che l'ordigno in realta' e' una pallina chiodata che serve normalmente a tritare la marjiuana. Simile nell'aspetto esteriore ad una 'ananas'. Le strade sono state quindi riaperte al traffico.Era stata chiusa al traffico l'area intorno al Palazzo di Giustizia. In particolare, le forze dell'ordine avevano transennato il tratto di Corso di Porta Vittoria compreso tra l'incrocio di via Francesco Sforza e quello con via Manara e via Freguglia. Il blocco del traffico ha riguardato anche tram e pullman dell'Atm.