Milano, infastidito dai cani getta acido su vicina di casa: arrestato La donna è in prognosi riservata

Condividi

Un uomo di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni gravissime: dopo una lite condominiale ha gettato acido verso una vicina di casa e i suoi cani. E' avvenuto ieri sera a Buccinasco, comune dell'hinterland di Milano. I carabinieri della stazione locale e della compagnia di Corsico sono intervenuti su segnalazione del 112 in via Picasso 3.L'uomo, con precedenti, si è scagliato contro una donna di 79 anni perché infastidito dal rumore causato dai cani e dalla loro perdita di pelo. Si è quindi recato nell'appartamento dell'anziana al piano superiore dello stesso edificio, portando con sé una bottiglia di acido, per poi versarne con veemenza il contenuto in direzione del viso della donna e poi sui cani.La vittima, trasportata in codice verde all'ospedale San Paolo di Milano è stata ricoverata in prognosi riservata: il liquido le ha provocato lesioni alla cornea dell'occhio sinistro. Gli animali invece sono stati trovati in buono stato, ma l'aggressore dovrà comunque rispondere anche di maltrattamenti nei confronti degli stessi. Il 65enne è stato trattenuto nella stazione dei carabinieri in attesa del giudizio direttissimo.