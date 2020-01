Milano in rosso, tutti in attesa firma Usa-Cina

di Michela Coricelli Chiusure miste per le borse europee, al termine di una seduta debole. Gli investitori attendono la "fase uno" dell'accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi - che dovrebbe essere firmata mercoledì - e si muovono con cautela sui listini del Vecchio Continente.Milano perde lo 0,52%, Francoforte lo 0,24%, Parigi lo 0,02%. Al contrario Londra guadagna lo 0,39%.A Piazza Affari il titolo migliore è stato Nexi in riazo di due punti, mentre Telecom Italia e Prysmian cedono il 2% circa.Oltreoceano Wall Street prosegue positiva, in attesa dell'avvio - domani - della stagione delle trimestrali. Dow Jones a +0,18%, Nasdaq più tonico in rialzo di oltre mezzo punto.Anche se le tensioni geopolitiche non si sono dissolte in Medio Oriente, la mancata escalation bellica al momento placa le quotazioni dei beni rifugio. L'oro vale 1.552 dollari l'oncia. E anche per quanto riguarda il petrolio, prezzi in calo con il brent sotto i 65 dollari al barile e il greggio americano sotto i 59.