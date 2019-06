Mercati Milano maglia rosa, corre Wall Street

di Michela Coricelli Chiusure positive per tutte le borse europee, che reagiscono bene al dato sull'inflazione nell'eurozona (in calo): agli investitori piace l'ipotesi di eventuali stimoli monetari dalla Bce. Milano è maglia rosa oggi a +1,79%: a Piazza Affari corrono gli industriali, ma chiudono bene anche i bancari grazie al calo dello spread. Il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco scende fino a 269 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,48%. Bene anche le altre piazze del Vecchio Continente: in particolare Francoforte in rialzo dell'1,51%, seguita da Parigi a +0,51% e Londra a +0,41%. Intanto Wall Street corre : il Nasdaq accelera a +2% e il Dow Jones a +1,7%. Reazione brillante dopo le parole del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell, che ha detto che la banca centrale americana osserva da vicino gli effetti sull'economia della guerra commerciale. "Agiremo per sostenere l'espansione" ha dichiarato. In questo contesto, il dollaro frena e l'euro si scambia a 1,1237.