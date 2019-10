Milano non prende il treno di Wall Street. BTP, rendimento vicino all'1%

di Fabrizio PattiPartenza cauta per i mercati europei, dopo la salita di ieri. Milano apre in positivo e vira in rosso: -0,26%, allineata a Parigi. Attorno alla parità Francoforte e Londra, in una giornata ancora dominata dall'incertezza sulla Brexit.Positive nella notte le borse asiatiche, soprattutto Shanghai (+0,50%) e Seul (+1,16%), mentre Tokyo è chiusa per l'insediamento al trono dell'imperatore Naruhito.I mercati asiatici hanno seguito la scia positiva di Wall Street, dove le trimestrali di diverse grandi aziende (come J.P. Morgan Chase, Bank of America, Netflix e Citigroup) negli ultimi giorni hanno battuto le aspettative degli analisti. Ieri tuttavia crollo per Boeing (-6%), per l'abbassamento dei target price da parte di diversi analisti e per le notizie che filtrano dall'indagine del Congresso statunitense sull'incidente del Boeing 737 Max. Come riporta il New York Times, non sarebbero state ascoltate le preoccupazioni di un pilota che stava lavorando allo sviluppo del modello. Preoccupazioni relative al sistema automatico usato dal velivolo, ritenuto responsabile dei due incidenti del 2018 e del 2019.Prevale anche l'ottimismo sul fronte della disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina. Ieri il consigliere economico di Donald Trump, Larry Kudlow, ha detto che è possibile arrivare a un accordo parziale prima del vertice Apec del 16 e 17 novembre in Cile. In quel caso si potrebbe cancellare l'aumento di dazi su merci cinesi di metà dicembre.Oggi ultimo giorno per i piccoli investitori per richiedere il Btp Italia da otto anni. Ieri alta la domanda, per 2 miliardi, più del doppio dell'emissione precedente.Lo spread Btp/Bund si mantiene stabile, a 132 punti base. Ma sale il rendimento del Btp decennale, ora allo 0,97 per cento.A Piazza Affari oggi positivo soprattutto il settore tecnologico, seguito da materie prime e titoli petroliferi. Indice bancario poco sotto la parità dopo la salita di ieri. La maggiore discesa per i titoli del food & beverage e utilities.