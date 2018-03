Coppia di giovani aggredita nel parco, fermato un colombiano I due sono stati rapinati e la ragazza violentata. L'aggressore era fuggito con l'auto del ragazzo

Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L'uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte.Lo sconosciuto, descritto come un sudamericano, è scappato con la Fiat Punto del 22enne, preso a schiaffi e minacciato con un'arma che non ancora stato chiarito se fosse da fuoco o da taglio. Su quella vettura si concentra l'attenzione degli investigatori, convinti che possa essere la chiave per incastrare il colpevole.Il racconto dei fidanzati è credibile, non ci sono dubbi sulla veridicità dei fatti. Ascoltati singolarmente hanno descritto la stessa scena, lo stesso volto, la stessa paura. La ragazza è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli dove hanno accertato un rapporto sessuale, ma va tenuto conto che i fidanzati si erano appartati proprio per cercare un momento di intimità. Secondo quanto si è appreso, il sudamericano non ha consumato un rapporto completo con la vittima e questo rende pi difficile l'identificazione attraverso il prelievo di materiale genetico. I due studenti avevano parcheggiato in fondo a via Chopin, in zona Ripamonti, in un punto dove il 4 giugno 2005 un'altra coppia fu assalita da un gruppo di romeni. Il violentatore ha agito da solo. Ha sorpreso i fidanzati durante il loro rapporto, erano mezzi nudi, puntando l'arma si fatto consegnare il cellulare e i portafogli, poi ha insistito perché andassero assieme a un bancomat per prelevare altri contanti. Di fronte alla loro resistenza ha ordinato di scendere dall'auto: il ragazzo è stato colpito con alcuni schiaffi al volto e, immobilizzato dalla paura, ha assistito alla violenza della sua compagna. Pochi minuti dopo il sudamericano è salito sulla Punto e li ha abbandonati in strada. Hanno attraversato una piccola area verde a piedi per raggiungere la fermata dell'autobus dove altri passeggeri, vedendoli coperti solo dalle giacche hanno chiamato i carabinieri.