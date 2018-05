L'allarme del'Fbi: mille lupi solitari in Usa pronti a colpire

L'Fbi sta indagando su mille sospetti lupi solitari e altrettanti terroristi domestici. Lo ha detto il direttore del Bureau, Christopher Wray, durante un'audizione al Senato americano precisando che il lupi solitari negli Stati Uniti "rappresentano la massima" priorità nella lotta contro il terrorismo. E le mille inchieste sui lupi solitari, ha sottolineato, non contemplano quelle su al-Qaeda, le indagini internazionali e quelle sui terroristi domestici. "E ciò che le rende complicate e che non ci sono molti punti in comune tra queste persone - ha osservato - puntano a bersagli soft, si avvalgono di armi facili da utilizzare come esplosivi improvvisati, auto, coltelli e fucili". Wray ha detto che l'Fbi è impegnata ad individuare meglio ogni possibile segnale di allerta su questi terroristi spesso radicalizzati via internet.