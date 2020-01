Da lunedì al voto in Commissione Milleproroghe, scontro maggioranza: Italia Viva lascia riunione. Nel weekend assemblea nazionale IV Marco Di Maio (Italia Viva) era l'unico a non avere gli emendamenti del governo. Intanto, il movimento dell'ex senatore e segretario del Pd, Matteo Renzi, sabato e domenica 1 e 2 febbraio si riunisce a Roma

Scontro pesante nel vertice di maggioranza sul Milleproroghe, da lunedì al voto in commissione. Durante la riunione, Marco Di Maio ha chiesto a Castelli e Malpezzi quando sarebbero arrivati gli emendamenti del governo e gli è stato risposto che si stavano definendo. Ma il deputato IV si è accorto che i colleghi del Pd e M5s avevano a disposizione i testi. Dopo aver denunciato la cosa, l'esponente IV si è alzato e se ne è andato. La riunione è stata sospesa. "A questo punto - fanno sapere fonti IV - sul Milleproroghe ci sentiamo liberi di comportarci come ci pare".Intanto sabato e domenica 1 e 2 febbraio, Italia Viva organizza a Roma la sua prima Assemblea nazionale, il leader del partito Matteo Renzi ha dedicato a questo evento la e-news odierna."Domani e domenica, a Cinecittà, si tiene la prima assemblea nazionale di Italia Viva. Il titolo è semplice: Buon Governo versus Populismo. Buon governo come nelle immagini senesi del Lorenzetti che faranno da sfondo ai nostri lavori. Per sconfiggere il populismo occorre la serietà, occorrono i risultati, occorre il riformismo. Parola noiosa, questa: riformismo. Una parola che non scalda. Ma è una parola che serve per sconfiggere la parola populismo". Così Matteo Renzi nella sua e-news."E il populismo fa danno ovunque: nell'economia, nella giustizia, nella salute", prosegue il leader di Italia viva. Domani "siamo a Cinecittà, nel luogo dove i sogni prendono forma. Partiamo alle 11.30 con la mia relazione introduttiva. Quindi discuteremo di piano shock, tasse, Europa, agricoltura, famiglia, export, prescrizione e molto altro. Al centro le proposte, non gli organigrammi. Domenica chiuderemo i lavori con la replica che inizierà alle 11.30", aggiunge.