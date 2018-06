Mondiali, minacce e proteste: Argentina annulla amichevole in Israele Un gruppo di tifosi si era presentato a Barcellona, dove la squadra si allena, con bandiere e maglie della nazionale macchiate di sangue

חבל שאבירי הכדורגל מארגנטינה לא עמדו בלחץ המסיתים שונאי ישראל שמטרתם היחידה לפגוע בזכות הבסיסית שלנו להגנה עצמית ולהביא להשמדת ישראל. לא נכנע בפני חבורת אנטישמים תומכי טרור — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 6 giugno 2018

L'Argentina non giocherà contro Israele a Gerusalemme. Dopo due giorni di polemiche, proteste e minacce l'amichevole prevista per il 9 giugno è saltata. A innescare la miccia era stato il presidente della Federcalcio palestinese, generale Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del presidente Abu Mazen. Rajoub non aveva usato giri di parole: l'Argentina non venga a giocare con Israele a Gerusalemme altrimenti "milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno la maglietta di Lionel Messi". Dopo che l’Argentina ha deciso di non volare a Gerusalemme per l’amichevole Rajoub ha dichiarato: "I valori, l'etica e il messaggio dello sport hanno vinto oggi, mostrando ad Israele il cartellino rosso. La cancellazione - ha aggiunto, citato dalla Wafa - è un colpo al governo di Israele".La squadra nei giorni scorsi aveva continuato gli allenamenti per i mondiali, senza rispondere alle proteste palestinesi. Poi però le minacce hanno oltrepassato i confini mediorientali e sono arrivate fino a Barcellona, dove si stava allenando l'albiceleste. Un gruppo di tifosi si era presentato a bordo campo con bandiere e maglie della nazionale macchiate di sangue. Maglie, neanche a dirlo, numero 10, quelle del capitano Messi. Troppo, secondo la stampa locale, per continuare.A denunciare le minacce anche la ministra israeliana dello Sport Miri Regev. "Da quando hanno annunciato che avrebbero giocato in Israele - ha detto la ministra - gruppi terroristici hanno inoltrato ai giocatori della nazionale argentina e ai loro congiunti messaggi e lettere, includendo chiare minacce che avrebbero colpito loro e le loro famiglie". Hanno anche associato "immagini video di bambini morti". I giocatori si sono rivolti all'Afa, la federazione calcistica dell'Argentina esprimendogli tutta la loro preoccupazione per le minacce ricevute e le tensioni nella regione in cui avrebbero dovuto giocare l'amichevole interrompendo gli allenamenti per i mondiali. Di qui la decisione di annullarla.Da quando l'incontro era stato fissato, il movimento di Boicottaggio e disinvestimento di Israele (Bds) e i deputati arabi al parlamento dello stato ebraico si erano mossi per bloccare la partita con appelli alla Federazione calcio argentina e ai singoli calciatori albiceleste. La partita - i cui biglietti sono andati esauriti in Israele in 20 minuti - era stata programmata in un primo tempo a Haifa, nel nord del paese dove c'è una forte presenza di arabi israeliani. Ma non appena si è avuta certezza dell'incontro concordato dalle due Federazioni, subito da parte statale era stato richiesto che il match si trasferisse a Gerusalemme.L'annuncio del match non era per andato giù a Rajoub che si era rivolto alla rappresentanza diplomatica di Buoenos Aires a Ramallah per far presente che lo stadio di Gerusalemme si trova nel quartiere di Malha dove sorgeva un villaggio palestinese distrutto durante la guerra per la nascita di Israele e che lo stato ebraico ha dato un valore politico alla partita.Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha espresso il suo disappunto sull'annullamento dell'amichevole : "E' un peccato che l'elite calcistica argentina non sia stata in grado di resistere alla pressione di coloro che predicano l'odio verso Israele e il cui unico scopo è quello di violare il nostro diritto fondamentale di difenderci e distruggere Israele", ha twittato il ministro, nella prima reazione pubblica di un alto funzionario governativo dopo l'annuncio della cancellazione della partita.