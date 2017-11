MONDO

2017/11/09 12:23

Gran Bretagna "Fuga di una sostanza chimica potenzialmente pericolosa": a Oxford intossicati sette agenti Non si tratterebbe di terrorismo - dalle prime indiscrezioni - I media britannici riportano che i poliziotti inglesi hanno fermato un 34enne accusato di molestie. Una strada è stata evacuata in via precauzionale

Condividi La polizia inglese ha evacuato una strada a Oxford per una possibile fuga di sostanze chimiche nel corso di un arresto. La zona, vicino l'Università di Oxford, è stata isolata. La polizia, ha reso noto un comunicato, stava compiendo un arresto di routine all'alba, alle 05.16, in un appartamento a Elizabeth Jennings Way quando gli agenti si sono resi conto del rischio.



"Ci hanno avvertito gli occupanti del potenziale rischio chimico", si legge nella nota. L'edificio è stato evacuato e al momento non risulta alcun ferito. Sette poliziotti - secondo quanto riportano i media - sarebbero stati ricoverati a titolo precauzionale. L'uomo finito in manette - sempre secondo indiscrezione di stampa - sarebbe un uomo di 34 anni. L'Oxford Mail, un asilo sulla strada, chiamato Bright Horizon, è stato chiuso e ai genitori è stato chiesto di portare via i bambini. Sul posto sono intervenute ambulanze e Vigili del Fuoco.

