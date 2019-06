Il duello sui Minibot Minibot, contrari anche gli imprenditori di Confindustria riuniti a Rapallo Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ritiene che i minibot siano uno strumento di debito che è meglio non incrementare

di Tiziana Di Giovannandrea Da Rapallo, dove il presidente di Confindustria ha chiuso i lavori del 49° convegno dei Giovani Industriali, parlando a margine dell'assise, Vincenzo Boccia rifiuta con un secco 'No' i minibot perché "sono uno strumento di debito, meglio non incrementarlo", dice.E' stata quindi molto fredda l'accoglienza da parte degli industriali alla proposta della Lega dell'introduzione dei minibot, come soluzione per accelerare i pagamenti della PA.Per: "Non è opportuno incrementare il debito pubblico del Paese vista la sua entità", in questo appoggiando in pieno le critiche avanzate anche dai giovani di Confindustria che hanno bocciato l'idea della Lega. Per il presidente Boccia "dobbiamo affrontare tre cose fondamentalmente nel Paese: debito, deficit e crescita. Ridurre il debito, ridurre il deficit e incrementare la crescita. Individuare strumenti per finanziare il debito - ha detto - è sicuramente un'opzione teorica interessante, ma non incide nei fondamentali del debito pubblico italiano".