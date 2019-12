Bonelli ha chiesto al governo di riferire in Parlamento Ministero della Difesa: "Infondate notizie su armi nucleari dalla Turchia" "Si sottolinea che ogni aspetto relativo alla postura 'nucleare' in seno alla Nato viene discusso collegialmente fra tutti i Paesi membri" si legge in una nota del dicastero guidato da Lorenzo Guerini

Condividi

"Risultano totalmente prive di fondamento". Così in una nota il ministero della Difesa bolla le notizie circolate in questi giorni relative al trasferimento di armamento nucleare dalla Turchia all'Italia. E si legge ancora: "Si sottolinea che ogni aspetto relativo alla postura 'nucleare' in seno alla Nato viene discusso collegialmente fra tutti i Paesi membri".Secondo alcune indiscrezioni, infatti sembrerebbe che cinquanta testate nucleari sarebbero pronte a traslocare dalla base turca di Incirlik, in Anatolia, alla base Usaf di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, in quanto gli Usa diffiderebbero sempre più della fedeltà alla Nato del presidente turco Erdogan per via del suo feeling crescente con la Russia di Putin. Di questa possibilità - che sta sollevando molte polemiche in queste ore - ne avrebbe parlato in una intervista a 'Bloomberg', il 16 novembre scorso, il generale a riposo Chuck Wald dell'Air Force che comandò Aviano dal 1995 al 1997. Intervista che ripresa in Italia dal 'Gazzettino' e dal 'Fatto online' sta avendo vasta eco. Il militare, facendo riferimento ai difficili rapporti tra Stati Uniti e Turchia, aveva parlato della necessità di ricollocare le testate: 'Idealmente - aveva detto - la loro nuova destinazione dovrebbe essere sul suo europeo ed una possibilità potrebbe essere la base italiana di Aviano. Da un punto di vista logistico non ci sarebbero difficoltà, aveva spiegato.Ricordiamo che già nel 2016, ai tempi del tentato golpe militare in Turchia, si diffuse la notizia di un trasferimento dal Paese dell’armamentario atomico. Erdogan sospettava che gli americani ci avessero messo lo zampino. Infatti a Incirlick, una cui parte è utilizzata dall’aviazione militare turca, furono ospitati alcuni aerei da rifornimento che consentirono agli F16 dei ribelli di minacciare Istanbul e Ankara. Per questo Erdogan aveva tagliato l’energia elettrica alla base e ne aveva arrestato il comandante."L'Italia diventerebbe il deposito di armi nucleari più imponente di tutta Europa se fosse confermata la notizia del trasferimento di 50 testate nucleari, provenienti dalla base Nato turca di Incirlik, e questo sarebbe un fatto di una gravità inaudita perché si sommerebbero ad altre 30 testate già presenti nella base italiana di Aviano" ha commentato il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, chiedendo al governo di riferire al più presto in Parlamento. 'Quello che sconcerta - aggiunge - è l'orientamento degli Usa che decidono di trasformare l'Italia nel maggiore deposito di armi nucleari d'Europa e il silenzio del governo italiano è inaccettabile'.