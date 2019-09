La replica del senatore: vuole imporre agenda M5S Bonetti: ddl Pillon? Può restare nel cassetto Botta e risposta a distanza tra la ministra per le Pari opportunità e il senatore leghista sul disegno di legge, presentato da quest'ultimo, sull'affido condiviso dei bambini in caso di separazione dei genitori

"Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto".Su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti conferma che non ha alcuna intenzione di appoggiare il provvedimento sull'affido condiviso presentato dal senatore leghista."Come ampiamente prevedibile, il Pd vuole imporre l'agenda al Movimento 5 Stelle tentando di bloccare la riforma dell'affido condiviso, senza neppure leggere il lavoro fatto in questi mesi sul testo unificato. Evidentemente secondo il ministro Bonetti i figli delle famiglie separate sono bambini di serie B, condannati a perdere uno dei genitori, specialmente il padre. Pur di vendicarsi della Lega, dalle parti del Pd son disposti a calpestare i diritti dei più piccoli". Così il senatore leghista Simone Pillon, interpellato dall'Adnkronos, replica alla ministra delle Pari opportunità e per la famiglia."In ogni caso - conclude - noi non molleremo mai, finché non sarà riconosciuto il diritto di tutti i bambini a stare con mamma e papà".