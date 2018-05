Italia e Germania ​Ministro dell'Economia di Berlino: piena fiducia in Italia Altmaier: 'Supera sempre crisi, sono ottimista'

"Sono un grande ammiratore della storia della cultura italiana e ho piena fiducia negli italiani che hanno sempre saputo superato le crisi, che hanno avuto governi a volte un po' meno stabili di quelli della Germania o altrove in Europa, ma pur sempre dei governi con delle maggioranze in Parlamento, che hanno risolto le cose in Italia. Quindi ho fiducia e sono come sempre ottimista".Lo ha detto il ministro tedesco dell'Economia, Peter Altmaier, rispondendo a una domanda dell'Ansa a margine del Forum Ocse di Parigi.