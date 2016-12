Strage di Berlino Minniti: tunisino espulso oggi non collegato ad Amri Il ministro dell'Interno sul terrorista tunisino ucciso in una sparatoria a Sesto San Giovanni: "Sono in corso indagini importanti"

"Sono in corso le indagini su Amri, sulle quali non posso dire nulla per evidenti ragioni, ma posso solo dire che sono in corso indagini importanti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti nel corso di un incontro con i giornalisti in Prefettura a Milano, al termine del comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica.L'intervento del 23 dicembre a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano - ha proseguito Minniti - dove due agenti delle Volanti hanno ucciso in un conflitto a fuoco il terrorista tunisino "è un intervento straordinario in un quadro di una strategia antiterrorismo" per contrastare un'organizzazione come l'Isis "che vede obiettivi in tutto il mondo e lupi solitari" pronti a colpire.Minniti poi ha parlato dell'espulsione del cittadino tunisino effettuata questa mattina: "Non è collegata con Amri ma non è un'esplosione qualsiasi" - ha spiegato - perché la persona allontanata dall'Italia "è una persona importante". Il tunisino "era pronto a colpire", ha aggiunto, ricordando che l'espulsione "è uno strumento importante perché ci consente di intervenire nella fase dell'incubazione dell'attacco".Il ministro dell'Interno sul tema della sicurezza e dell'immigrazione, ricorda che intende agire: "Tenendo insieme due elementi: quello della severità per chi non rispetta le regole, e quello dell'integrazione per chi le regole le rispetta".