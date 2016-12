Pisicchio: "Ministro lo ha comunicato nell'incontro con i gruppi" Minniti prolunga misure anti-terrorismo prese per Giubileo

Le misure anti-terrorismo predisposte per il Giubileo verranno prolungate per garantire la massima attenzione di fronte alla minaccia di attacchi. Lo ha comunicato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, durante l'incontro tra governo e gruppi parlamentari tenuto per fare il punto sull'emergenza sicurezza.Pino Pisicchio, presidente del gruppo Misto della Camera, lo ha spiegato uscendo da palazzo Chigi: "Minniti ha detto che il governo ha predisposto la continuazione dell'apparato di sicurezza studiato per il Giubileo".Questi incontri tra governo e gruppi parlamentari, ha aggiunto, "dimostrano che c'è una classe politica attenta a questi gravissimi fatti e un apparato di intelligence che ha in mano la situazione per cercare di ridurre al minimo i rischi".Ovviamente, ha precisato, tutto questo "non elimina ogni preoccupazione, perché siamo di fronte ad un fenomeno che ha elementi di casualità e che spesso si manifesta con operazioni anche molto semplici, dal punto di vista dell'organizzazione".