Bimbo morto a Mirabilandia, aperto fascicolo per omicidio colposo Indagini in corso a Ravenna per fare luce sulle morte di Edoardo Bassani, il piccolo di quattro anni originario di Castrocaro Terme, nel Forlivese, che ieri è deceduto a seguito di un probabile annegamento a Mirabeach, la parte acquatica del parco di divertimenti Mirabilandia, nel Ravennate.

Condividi

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in cooperazione in relazione alla morte del bimbo di 4 anni, ieri pomeriggio a Ravenna in una piscina del parco Mirabilandia. Il Procuratore capo Alessandro Mancini, che coordina l'inchiesta dei carabinieri con al Pm Daniele Barberini, ha parlato di "una tragedia" spiegando che "sono in corso accertamenti preliminari per verificare eventuali negligenze o imprudenze da parte di chi era preposto alla vigilanza del bambino". Sarà disposta l'autopsia.Tutto è accaduto tra le 15.30 e le 16 quando la mamma avrebbe accompagnato il figlioletto su uno scivolo dicendogli di attendere prima di scendere. Forse attirato da qualcosa, il piccolo sarebbe scivolato nella piscina e per alcuni minuti è stato perso di vista dalla madre. Secondo la direzione del parco divertimenti, il bagnino di salvataggio sarebbe intervenuto per primo notandolo a faccia in giù nell'acqua, mentre alcuni testimoni raccontano di aver loro avvisato lo staff. Gli inquirenti, guidati dal procuratore capo di Ravenna Alessandro Macini, stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. I genitori sono stati ascoltati. La piccola vittima è stata subito soccorsa dal medico del parco acquatico che gli ha praticato la rianimazione per essere poi trasportata in eliambulanza all'ospedale cittadino, morendo però durante il tragitto."In merito al tragico evento accaduto ieri, tutti noi dipendenti, collaboratori e manager di Mirabilandia vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e la nostra vicinanza ai genitori e ai parenti per questa gravissima perdita. Siamo in stretto contatto con la famiglia che ha il nostro totale supporto. Come sapete sono in corso alcuni accertamenti e non possiamo rilasciare dichiarazioni. Stiamo collaborando con gli inquirenti per contribuire al buon esito delle indagini". Così in una nota Riccardo Marcante, direttore generale Mirabilandia.