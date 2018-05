Dal Modenese al Ferrarese Ritrovato a Comacchio undicenne scomparso. Aveva litigato con gli zii Prima il ritrovamento della sua bicicletta davanti alla stazione ferroviaria di Mirandola e poi la identificazione del fuggitivo a Comacchio

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea I Carabinieri hanno ritrovato a Comacchio (Ferrara) il bambino di 11 anni, compiuti il 26 maggio, di origine pakistana scomparso il 25 maggio a Mirandola (Modena). Muhammad Zubai, questo il suo nome, è stato ritrovato in buone condizioni di salute anche se stanco e provato. Il ragazzino è stato ritrovato in località Porto Garibaldi. Il titolare di uno stabilimento balneare lo aveva notato ieri sera mentre chiedeva l'elemosina lungo i lidi di Comacchio ed ha allertato i militari dell'Arma, dopo averlo riconosciuto in televisione.All'origine dell'allontanamento volontario dalla casa degli zii, che lo avevano in affidamento temporaneo, ci sarebbe un litigio casalingo generato da un rimprovero degli zii al ragazzino.