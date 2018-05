MONDO

2018/05/18 05:49

Miss America cambia rotta: vertici in rosa per dire no alle molestie In un comunicato ufficiale l'organizzazione ha dichiarato che l'introduzione di questo team dirigente tutto al femminile, formato da ex miss, è un segnale che va nella direzione del cambiamento

Condividi L'organizzazione Miss America cambia rotta. Dopo gli scandali per le molestie, a dirigere le due diramazioni - il concorso di bellezza e la fondazione - saranno per la prima volta delle donne. In un comunicato ufficiale l'organizzazione ha dichiarato che l'introduzione di questo team dirigente tutto al femminile, formato da ex miss, è un segnale che va nella direzione del cambiamento "inaugurando una nuova era di progresso, inclusione ed emancipazione". Sarà Regina Hopper, Miss Arkansas nel 19836, a presiedere la Miss America Organization, mentre Marjorie Vincent-Tripp, Miss America nel 91, guiderà il consiglio di amministrazione della Miss America Foundation. A dicembre lo storico ente americano era stato travolto da uno scandalo legato ad uno scambio di email tra funzionari riguardanti le abitudini sessuali, l'aspetto fisico, il peso e l'intelligenza delle reginette. Il ceo Sam Haskell e il presidente Josh Randle erano stati quindi costretti alle dimissioni. Le due donne si uniscono così alla vincitrice di Miss America 1989, Gretchen Carlson, già nominata presidente del board dell'organizzazione.

