L'Oms: 189 morti e 816 feriti da inizio offensiva ​Missili su Tripoli, Haftar: non li abbiamo lanciati noi Le forze del generale accusano imprecisate 'milizie terroriste'

Condividi

Le forze di Haftar negano di aver lanciato razzi su Tripoli, attribuendo a "milizie terroriste" la responsabilità di aver sparato "grad e colpi di artiglieria" su Abu Slim, il quartiere a ridosso del centro della capitale. Lo si afferma in un comunicato dell'Lna, l'esercito nazionale libico comandato da Khalifa Haftar.Il generale cirenaico, sin dall'inizio delle operazioni lo scorso 4 aprile, sostiene di condurre un'offensiva per liberare la Libia dai "terroristi". Tesi seccamente respinta dall'Onu che, attraverso il suo inviato Salamé, denuncia un tentativo di colpo di stato.È di 189 morti e 816 feriti l'ultimo bilancio delle violenze a Tripoli, in Libia, dall'inizio dell'offensiva lanciata il 4 aprile scorso dal generale Khalifa Haftar. Lo ha riferito oggi l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), aggiungendo che gli sfollati sono oltre 18.000."L'Oms e i partner locali stanno coordinando le squadre sanitarie mobili dirette ai centri degli sfollati e stanno curando i malati", si legge sull'account Twitter dell'agenzia Onu.