Mercati Mista Wall Street. In rialzo le europee

di Sabrina Manfroi Avvio contrastato per Wall Street dove pesa il forte calo di Boeing che in apertura cede il 13%, dopo l’incidente aereo in in Etiopia. Il Dow Jones perde lo 0,65%, in rialzo dello 0,6% il Nasdaq. In Europa la seduta prosegue poco mossa, Milano sale dello 0,3%, in linea con Parigi, Londra e Francoforte. Si allarga lo spread, a 250 punti bade. il rendimento decennale sale al 2,56%. A Piazza Affari ancora in luce i titoli finanziari: Unipol e Unicredit +2%. Denaro anche su Ferragamo e Juventus. In fondo al listino Atlantia, -1,8%. Euro su dollaro stabile a 1,1240.