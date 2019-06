Giornata mondiale della bicicletta Costa: la modalità ciclabile crea lavoro, già stanziati 15 milioni. Toninelli: impegno massimo Secondo il ministro per l'Ambiente, con i giusti investimenti si creerebbero cinque posti di lavoro ogni chilometro di ciclabile. E il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli assicura che l'obiettivo è "fare dell'Italia un Paese a misura di bicicletta e finalmente all'avanguardia in Europa"

Condividi

"La bicicletta è un mezzo di trasporto sostenibile ed economico che oltre a far bene alla salute e all’ambiente è capace di dare slancio e prospettiva di sviluppo a una variegata filiera dell’economia che ruota attorno al mondo delle due ruote". Lo ha dichiarato, nella giornata mondiale della bicicletta voluta dalle Nazioni Unite per promuovere le due ruote come mezzo di trasporto e per il tempo libero."Per il ministero dell’Ambiente e per questo governo la promozione delle mobilità dolce è fondamentale. Non penso solo ai 361 milioni di euro sbloccati dal Mit per 10 progetti di ciclovie (tra i quali la ciclovia Venezia Torino e il Grab di Roma), ma anche al bando che abbiamo aperto per le città sopra ai 50mila abitanti per finanziare la mobilità ciclabile con stanziati 10 milioni per interventi sulla ciclabilità, 3,5 per la sharing mobility e 1,5 milioni per i mobility manager. Una persona in più che si sposta in bici in città è un’auto tolta dalla strada", ha aggiunto."Il mio desiderio è che l’Italia diventi un Paese a misura di bicicletta con il potenziamento delle infrastrutture urbane necessarie a garantire la sicurezza e l’attenzione dovuta alle categorie deboli della strada. Insieme a questo immagino anche una 'Italia Paese Parco', dove l’asset principale della conservazione della natura sia proprio l’ecoturismo e quello su due ruote è certamente la nicchia più importante. Un parco ricco di ciclabili è un parco più attraente per chi ci vive e per chi lo visita. Laddove si investe in infrastrutture legate alla mobilità dolce si creano nuovi posti lavoro, circa cinque per ogni chilometro di ciclabile. Se vogliamo davvero costruire un’economia nuova e a zero emissioni, da dove vogliamo partire se non da questi progetti?", ha spiegato il ministro.Dieci ciclovie turistiche da realizzare su tutto il territorio italiano, 361 milioni di euro già sbloccati per la loro realizzazione, due progetti già avanzati e quattro in fase di finanziamento. Un Piano generale della mobilità ciclistica in fase di realizzazione a cui andranno parte delle ulteriori risorse stanziate dal Mit, a valere sul Fondo investimenti 2019, pari a 83,8 milioni di euro in 15 anni, con i quali realizzare anche nuove piste ciclabili. Queste le cifre dell'impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per una Italia a misura di due ruote, rilanciate in occasione della Giornata mondiale della bicicletta organizzata dall'Onu. "Puntare sulla mobilità sostenibile, per garantire ai cittadini una intermodalità degli spostamenti effettiva e realmente green, è da sempre uno dei capisaldi del nostro pensiero politico – sottolinea in una nota il Ministro Danilo Toninelli – Realizzare questo progetto è una delle nostre priorità, che stiamo perseguendo ogni giorno. Il sottosegretario Michele Dell'Orco, in particolare, è molto attento al tema e si sta occupando al Ministero della puntuale realizzazione del sistema delle ciclovie turistiche, che permetterà di creare affascinanti percorsi dedicati alle biciclette collegando i maggiori luoghi di interesse turistico d'Italia, anche quelli finora meno esplorati. Il nostro impegno è massimo per fare dell'Italia un Paese a misura di bicicletta e finalmente all'avanguardia in Europa".Ad oggi, delle dieci ciclovie turistiche previste dal sistema nazionale, sono stati firmati 8 protocolli d'intesa e arrivati già due progetti di fattibilità tecnico-economica (della ciclovia Vento e del Grab di Roma). Dopo aver ricevuto in questi giorni l'ok da parte della Corte dei Conti, il Mit sbloccherà inoltre definitivamente per l’estate le risorse per i progetti di fattibilità tecnico economica e l’individuazione dei primi lotti funzionali delle ciclovie Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (la cosiddetta ciclovia delle lagune), dell'Adriatica, della Tirrenica e della ciclovia di Sardegna. Per un totale di 4,9 milioni di euro da erogare in pochi mesi. Alle risorse del sistema nazionale ciclovie turistiche si aggiungono 83 milioni di euro che il Mit ha destinato, nell'ambito delle risorse di competenza del Fondo investimenti 2019, alla creazione, in 15 anni, di altre arterie ciclabili e alla realizzazione del Piano della mobilità ciclistica, a cui si sta lavorando con appositi tavoli di lavoro costituiti al Ministero. Il Piano sarà adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche e con i programmi per la mobilità sostenibile e punta allo sviluppo della mobilità in bicicletta e alla realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, intervenendo sia in ambito urbano e metropolitano, sia con percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.