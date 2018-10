Nessun militare italiano ferito, jihadisti Shebab rivendicano attacco Mogadiscio, autobomba contro convoglio italiano: morti due civili somali

Somalia (ap)

Almeno due civili sono morti e altri cinque sono rimasti feriti nell'esplosione di un'autobomba avvenuta oggi a Mogadiscio, in Somalia, contro un convoglio militare italiano. È quanto riportano i media somali, mentre la Difesa italiana ha fatto sapere che nessun soldato italiano è rimasto ferito.L'attacco è stato rivendicato dai jihadisti somali Shebab. Stando al comunicato della Difesa, "un Vtlm Lince, appartenente a un convoglio di cinque mezzi italiani, è stato coinvolto questa mattina, alle 12:10 locali, in un'esplosione al rientro da un'attività addestrativa a favore della Forze di sicurezza somale ... il mezzo, con a bordo quattro militari, è stato lievemente danneggiato ed è rientrato in base".L'esplosione è avvenuta a circa 700 metri circa dalla sede del ministero della Difesa somalo. Un testimone ha raccontato al sito somalo Garowe che l'attacco è stato messo a segno con un'autobomba, mentre gli Shebab hanno affermato che un kamikaze ha scagliato il proprio mezzo contro il convoglio italiano.Forze armate italiane sono in Somalia nell'ambito della missione militare di formazione dell'Unione europea, denominata Eutm Somalia, volta a rafforzare il governo federale attraverso la consulenza militare alle istituzioni di difesa e l'addestramento militare.