Uccisa a coltellate dal figlio moglie attore Usa che fu Tarzan in tv Il figlio dell'attore è stato poi ucciso dalla polizia

Condividi

La moglie dell'attore americano Ron Ely è stata pugnalata a morte nella loro casa in California dal loro figlio trentenne, che è stato poi colpito e ucciso a colpi di pistola dai vicesceriffo locali. Rispondendo a una chiamata fatta al 911, le autorità hanno trovato Valerie Lundeen Ely, 62 anni, morta con ferite multiple da arma da taglio. Gli agenti hanno parlato con Ron e hanno identificato suo figlio, il 30enne Cameron, come sospettato, e lo hanno trovato fuori dalla loro abitazione di Hope Ranch, unsobborgo di case di lusso vicino Santa Barbara in California. Le autorità affermano che il giovane ha rappresentato una minaccia per gli agenti e quattro di loro hanno aperto il fuoco uccidendolo. Ron Ely, 81 anni, è conosciuto in particolare per aver interpretato Tarzan nell'omonima serie della Nbc degli anni1966-1968. E' stato anche il protagonista del film d'azione 'DocSavage, l'uomo di bronzo' del 1975. La sua ultima apparizione risale al 2014 nel film tv 'Expecting Amish'.