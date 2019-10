La moglie del presidente ucraino accusata di mancanza di rispetto per l’imperatore giapponese

La coppia presidenziale ucraina ha partecipato alla cerimonia di incoronazione dell’imperatore giapponese Naruhito. Olena Zelenskaya, consorte del presidente ucraino Volodymyr Zelenskij, ha postato su Instagram una foto della cerimonia. L’immagine della first lady ucraina ha suscitato una valanga di critiche. La donna è stata accusata di mancanza di rispetto nei confronti della casa imperiale giapponese e dell’imperatore in prima persona.In Giappone c'è una serie di colori proibiti, i quali possono essere usati solo per gli abiti del monarca. Uno di questi è il colore arancione scurotipico degli abiti cerimoniali dell’imperatore durante l’incoronazione.Tra gli altri colori c’è il giallo di diverse sfumature perché considerato appartenenti alla famiglia imperiale. Sullo stendardo della famiglia imperiale giapponese è disegnato un crisantemo con 16 petali di color giallo sullo sfondo di colore arancione scuro.Olena Zelenskaya alla cerimonia indossava un vestito giallo limone e i guanti dello stesso colore.