Alla Casa del Cinema MoJo, il festival del giornalismo fatto con lo smartphone A Roma protagonista formazione professionale gratuita per imparare a sfruttare le potenzialità dello smartphone per fare giornalismo. Un festival promosso da Associazione Stampa Romana e Associazione Nazionale Filmaker

Condividi

Vi aspettiamo a Roma alla @CasadelCinema venerdì ore 20.30 ingresso gratuito https://t.co/96FL1b6eKD — Nico Piro (@_Nico_Piro_) September 26, 2019

I temi vanno dalle 'slow news' alla cybersecurity, dallo studio tv che si trasporta nello zaino all'analisi delle notizie negate in rete, dalla narrazione del made in Italy alle dirette via smartphone. Torna per la seconda edizione il MoJo Festival, appuntamento italiano dedicato al 'mobile journalism', promosso da Associazione Stampa Romana e Associazione Nazionale Filmaker, sotto la direzione dell’inviato Rai Nico Piro.Obiettivo della tre giorni (dal 27 al 29 settembre) è aumentare le competenze dei professionisti della comunicazione con le nuove regole e linguaggi dell’informazione contemporanea. Il programma, consultabile sul sito www.mojoitalia.it, è articolato in venti seminari gratuiti, pensati per i giornalisti (validi ai fini della formazione obbligatoria) ma dedicati anche appassionati e famiglie, con un Contest internazionale finali che premierà le migliori video notizie e video storie realizzate interamente con lo smartphone.