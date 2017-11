Era sotto inchiesta Scandalo molestie: si è suicidato Carl Sargeant, il ministro gallese sospeso 4 giorni fa Lo scrivono i media britannici. Il ministro laburista del governo gallese era sotto inchiesta dopo l'accusa di alcune donne

Lo scandalo molestie, che sta travolgendo il mondo politico britannico, registra oggi un risvolto estremo. E' stato trovato morto Carl Sargeant, ministro laburista per le Comunità e l'Infanzia del governo gallese, sospeso quattro giorni fa per comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne. Secondo diversi media, tra cui l'Independent e il Telegraph, il politico si sarebbe suicidato.Sargeant, 42 anni, sposato e padre di due figli, era sotto inchiesta per una serie di "incidenti", dopo che alcune donne lo hanno accusato di molestie.