2018/06/15 16:00

Mondiali Russia, girone A Gimenez al 90' regala successo all'Uruguay con l'Egitto: 1-0 Cuper non rischia Salah che resta tutta la partita in panchina. Grande prova del portiere El Shenawy che si oppone per tre volte alle conclusioni di Suarez. Nel finale palo di Cavani

A Ekaterinenburg, l'Uruguay allo scadere supera l'Egitto (1-0) e aggancia così la Russia, ieri vittoriosa contro l'Arabia Saudita, al comando del girone A.



Cuper non rischia Salah che resta così in panchina, mentre in porta spazio a El Shenawy al posto del 45enne El Hadary. Tabarez, da parte sua, conferma l'undici della vigilia.



Primo tempo deludente, con sterile supremazia della Celeste. L'unica occasione capita a Suarez che, sugli sviluppi di un corner, tutto solo nell'area piccola, calcia sull'esterno della rete.



Nella ripresa ancora due palle-gol per Suarez, ma El Shenawy non si fa sorprendere. Pressing finale dell'Uruguay: paratona di El Shenawy su Cavani che poi centra il palo. E al 90' arriva la rete decisiva siglata da Gimenez che di testa svetta sulla punizione-cross di Sanchez.

