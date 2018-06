Uno scatenato Musa trascina gli africani al secondo posto Russia 2018, la Nigeria batte 2-0 l'Islanda L'Islanda, dopo aver fermato sull'1-1 l'Argentina, si e' arresa per 2-0, di fronte alla Nigeria. A decidere la sfida, alla Volgograd Arena, la doppietta firmata dall'ispirato Musa, nella ripresa. Torna a sperare nel passaggio agli ottavi di finale l'Argentina di Messi.

Condividi

A Volgograd una Nigeria trasformata batte 2-0 l’Islanda andando al secondo posto del girone D.L’Islanda ha pareggiato nel suo primo storico incontro in Coppa del Mondo, contro l’Argentina. La Nigeria veniva dalla sconfitta per 2-0 con la Croazia. L’unico precedente tra Nigeria e Islanda è stato in un’amichevole nell’agosto 1981, vinto 3-0 dalla squadra europea. La Nigeria schiera un 3-5-2 con Musa e Iheanacho punte avanzate, Hallgrímsson invece opta per un classico 4-4-2 con avanti Finnbogason, Bödvarsson.Subito in pressione l'Islanda che prova con Sigurdsson da lontano. La formazione africana prova a rallentare i ritmi con lunghi scambi di passaggi. La tecnica delle squadre non può definirsi elevata, ma i ‘vichinghi’ propongono un gioco organizzato per contrastare il palleggio africano. Spunto di Musa sulla fascia sinistra: cross per Kelechi Iheanacho che viene però circondato da due difensori islandesi e perde l'occasione per tirare. Al 26’ ancora Musa sulla fascia sinistra: cross per Kelechi Iheanacho che viene però bloccato da due difensori. Nel recupero calcio di punizione di Gylfi Sigurdsson: Finnbogason non riesce a colpire bene il pallone che esce di poco a lato.Dopo un primo tempo da noia estrema, la ripresa si apre con un gran gol: Moses parte in contropiede, mette in mezzo un cross che viene controllato magistralmente da Musa, tiro potente sotto la traversa e Nigeria in vantaggio (49’). Poco dopo Gíslason in scivolata blocca il tentativo di cross di Ebuehi. Calcio d'angolo per la Nigeria senza conseguenze per l’Islanda. Al 71’ Troost-Ekong sfiora il gol, che arriva con un’azione da manuale ancora di Musa al 75’. Appena prima, sempre Musa, aveva colpito la traversa. L’Islanda sembra uscita dalla partita poi all’80’ un fallo ingenuo di Ebuehi su Finnbogason porta l’arbitro, con l’ausilio del Var, ad assegnare un rigore ma Sigurson spara alto. La Nigeria a questo punto mantiene il possesso palla attendendo il termine della gara. I giocatori islandesi non ci credono più. Il risultato dà una flebile speranza all’Argentina, grande delusione del girone, che però dovrà battere gli africani e guardare anche all’altra partita tra Croazia e Islanda.